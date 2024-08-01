Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceği ve güvenlik politikaları ele alınacak.
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1.08.2024 12:56:01. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı başladı - Son Dakika
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