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Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülkenin büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülkenin büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün, Gine Bissau, Ekvator Ginesi ve Umman büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, güven mektuplarını takdim ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tek tek kabul edildi. Erdoğan, Umman Büyükelçisi'nin oğluyla da ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülkenin büyükelçilerini kabul etti
30.01.2024 - 16:03,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem Issam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jose Esono Micha Akeng, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ürdün Büyükelçisi Hazem Issam Al- Khatib Al- Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jose Esono Micha Akeng, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin oğluyla yakından ilgilendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün, Gine, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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