Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk."

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanPolitikaTürkiyeSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk." - Son Dakika
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