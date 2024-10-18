Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yılların ihmallerini ortadan kaldırırken her türlü sabotajla karşılaştık. Bu ülke paralel örgüt uzantılarıyla iş birliği yapıp, Türk ekonomisine operasyon çekenleri gördü." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz yılların ihmallerini ortadan kaldırırken her türlü sabotajla karşılaştık. Bu ülke paralel örgüt uzantılarıyla iş birliği... - Son Dakika
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