Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez" "Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ehlibeyt muhabbetini millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğin mayası olarak gördüklerini belirterek, "Allah'ın izniyle bu maya sağlam...

16.07.2024 23:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez"

"Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ehlibeyt muhabbetini millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğin mayası olarak gördüklerini belirterek, "Allah'ın izniyle bu maya sağlam olduğu müddetçe bizi kimse bölemez. Bizi kimse ayıramaz. Aramıza nifak duvarları öremez. Ama ne zaman bu maya bozulur, zayıflar ve çözülür, Allah korusun, işte o zaman millet olma vasfımızı da kaybederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı. Konuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yas-ı Muharrem'in onuncu gününde diğer adıyla aşure gününde siz kardeşlerimle siz sevgili canlarla, bu sofra etrafında beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Soframızı teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat onun Ehlibeyt'ine ve her biri kutup yıldızlarımız olan dostlarına selam olsun diyorum. Hazreti Hüseyin efendimizin ve 72 yoldaşının şehadetlerinin 1385'inci yıl dönümünde Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Muharrem ayı Müslümanlar için biliyorsunuz rahmet ve bereket ayıdır. Muharrem aynı zamanda yüreklerimizi Kerbela çölüne çeviren büyük bir yangının, acının ve matemin de ayıdır. Hicri 61 yılında yine bir 10 Muharrem gününde Kerbela'da yaşanan o katliamı neredeyse 14 asır sonra bile halen hüzünle hatırlıyoruz. Kardeşlerim Resulü Ekrem Efendimiz torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i dünyadaki reyhan çiçeklerim diye severdi. Onları öpüp koklamaya doyamaz adeta gözünden bile esirgerdi" dedi.

Peygamberimizin torunlarına olan sevgisini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gün kendisine Ehlibeyt'ten en çok kimi seversiniz diye sorulduğunda Hasan ve Hüseyin diyecek kadar ikisine de düşkündü. Tabii Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le birlikte bizim gönül dünyamızda ehlibeytin de çok müstesna bir konumu vardır. Peygamberimiz, beni Allah'ı sevdiğiniz için Ehlibeytimi de beni sevdiğiniz için sevin buyurmuştur. Ehlibeyt sevgisi bize peygamberimizin bir emridir. Ondan bize kadar çok kıymetli bir hatıradır. Türk milleti olarak yüzyıllardır bu aziz hatıraya layıkıyla sahip çıkmanın gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ehlibeyt muhabbetini millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğin mayası olarak gördüklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Allah'ın izniyle bu maya sağlam olduğu müddetçe bizi kimse bölemez. Bizi kimse ayıramaz. Aramıza nifak duvarları öremez. Ama ne zaman bu maya bozulur, zayıflar ve çözülür. Allah korusun işte o zaman millet olma vasfımızı da kaybederiz. Bu masa etrafındaki birlikteliğimizi kalplerimizdeki Ehlibeyt sevdasının bir nişanesi olarak değerlendiriyorum. Muharrem orucunu sizinle birlikte açmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekraren ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Hak Mah-ı Muharrem oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbim Hazreti Hüseyin ve dostlarının matemini paylaşan canların dünya ve ahiretlerini mamur eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz için, kardeşliğimiz daim olsun diyor, hepinizi hürmetle selamlıyorum."

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez' - Son Dakika

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