Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bu FETÖ tehdidine dikkat çekmek için yaptığımız açıklamaları çarpıtanlar oldu. Ama sonuçta haklı çıkan, hep biz olduk. Türkiye bu beladan önünde sonunda tamamen kurtulacaktır". - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim bu FETÖ tehdidine dikkat çekmek için yaptığımız açıklamaları çarpıtanlar oldu. - Son Dakika
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