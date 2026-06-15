Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

15.06.2026 22:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika

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