Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir, bu gençlik askere kurşun, polise Molotof atan, taş atan, şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir." - ANKARA