Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim"

24.04.2022 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı. Başakşehirli çocuklara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim" dedi.

TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Başakşehir Belediyesi ve TRT'nin etkinlik alanına kurduğu stantlarda çocuklar gönüllerince eğlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu.

"Bugünü hayal etmiştim"

Başakşehir Millet Bahçesi'nde buluşan binlerce Başakşehirli çocuğa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim. Okulda size öğretilenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır, hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu sıkıntılı günler inşallah geride kaldığına göre her fırsatta parklarda, bahçelerde imkan olan her yerde temiz havayla, bugün olduğu gibi tabiatla arkadaşlarınızla buluşun" dedi.

"Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin alt yapısını güçlendirmekle kalmadık sizlerin işte bu tür çabalarınızı kolaylaştıracak adımları da attık. Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. İnşallah sizlerde sizden sonraki nesillere mirası daha da zenginleştirerek aktaracaksınız. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız gönüllerince eğlendi"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Başakşehir Millet Bahçesi'nde binlerce çocuğa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Çocukların unutulmaz bir gün geçirdiğini belirten Başkan Kartoğlu, "Salgın nedeniyle iki yıldır 23 Nisan coşkusunu yaşayamayan çocuklarımız, bugün birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Açılışını Cumhurbaşkanımızın yaptığı Başakşehir Millet Bahçemizde çocuklarımızın bayramını kutlamak ve coşkularına ortak olmak bizler için hem mutluluk, hem de gurur kaynağı oldu" dedi.

Etkinlik alanına gelen çocuklar, mutluluğun sesi Radyo Başakşehir'e de konuk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki duygu ve düşüncelerini de anlattı. - İSTANBUL

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Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Palandöken Belediyesi'nden ilk iftarım çocuk şenliği Palandöken Belediyesi'nden ilk iftarım çocuk şenliği

Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, 23 Nisan, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim' - Son Dakika


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