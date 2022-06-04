Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin polisine el kaldıranından milletvekili olmaz, bunların parlamentoda da yeri olmaz" - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik 'Bunlar çürük, bunlar sürtük' sözlerine Akşener'den tepki geldi

Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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