Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz. Anadolu'da varlığımızı hazmedemeyenler büyük bir bozguna uğrar"
BİTLİS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlama töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz. Anadolu'da varlığımızı hazmedemeyenler büyük bir bozguna uğrar" dedi.
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