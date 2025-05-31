Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençleri özgürce hedeflerine ulaşsın diye gecemizi gündüzümüze kattık. 86 milyonun birlikte yaşadığı ülkemizi gençlerle büyüteceğiz." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkenin gençleri özgürce hedeflerine ulaşsın diye gecemizi gündüzümüze kattık. 86 milyonun birlikte yaşadığı ülkemizi... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?