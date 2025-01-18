Erdoğan: Kırmızı karttan kurtulamadılar! - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Kırmızı karttan kurtulamadılar!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar kırmızı karttan kurtulamadı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da partililere hitap etti " Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var, hiç kırmızı kart görmedim" "El ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel...

18.01.2025 15:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar kırmızı karttan kurtulamadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da partililere hitap etti

" Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var, hiç kırmızı kart görmedim"

"El ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız"

ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart göstermesiyle ilgili, "Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var. Hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Onlar daha öğrenecekler, hangi kart nerede ne zaman, nasıl gösterilir öğrenecekler. Bu millet AK Parti'ye 22 yıldır hiç kırmızı kart göstermedi. Bunlar ise kırmızı karttan kurtulamadı" dedi.

Erdoğan, partisinin 8. İl Kongresi'ne katılmak için Adana'ya geldi.

"İnşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız"

Yüreğir ilçesinde düzenlenecek kongre salonunun dışındaki partililere hitap eden Erdoğan, "Bugün Adana'nın havası aynen insanları kadar güzel. Sordum 18 derece dediler. Her taraf ne durumda ama sizin Allah'ınıza kurban. Sizlerle inşallah 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız, inşallah bir trafik kazasına Adana'mızı kurban etmeyeceğiz. Özellikle hanım kardeşlerimden çok büyük gayret bekliyorum. İnşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart göstermesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

"Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi, poker mi oynuyor belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Bunlar orta hakemliği yapmadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevi yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuşturur yola devam ederiz. Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var. Hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Onlar daha öğrenecekler, hangi kart nerede ne zaman, nasıl gösterilir öğrenecekler. Bu millet AK Parti'ye 22 yıldır hiç kırmızı kart göstermedi. Bunlar ise kırmızı karttan kurtulamadı."

Konuşmanın ardından Erdoğan kongre salonuna geçti.

Erdoğan: Kırmızı karttan kurtulamadılar!
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan: Kırmızı karttan kurtulamadılar! - Son Dakika

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