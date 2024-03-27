Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa\'da Vatandaşlarla Buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde 28 Mart Perşembe günü Bursa'da vatandaşlarla buluşacak. Yerel seçimlerine iki gün kala Gökdere Meydanı'nda düzenlenecek miting ile ilgili konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın seçime 2 gün kala gelmesi Bursa'ya ne kadar değer ve önem verdiğini gösteriyor. Bursa teşkilatları olarak büyük güne hazırız. Tüm vatandaşlarımızı 13.00'te Gökdere Meydanı'na bekliyoruz" dedi.
Seçimlere çok kısa bir süre kalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa ziyareti ile ilgili İHA'ya konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'ya gelmesi bizim için büyük bir mutluluk. İnşallah seçime iki gün kala sayın Cumhurbaşkanımızı Bursa'da ağırlamış olacağız. Bu da bizim için ayrı bir sevinç. Bu süreçte teşkilatlarımız ciddi manada hazırlıklarını tamamladı. 28 Mart Perşembe günü saat 13.00'da Gökdere Meydanı'nda Bursa'nın büyük buluşmasında Cumhurbaşkanımızla birlikte bir araya gelmiş olacağız. Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya ne kadar değer verdiğini, önem verdiğini ve Bursa'ya yapılan yatırımlarla ilgili destek verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde de merkezi hükümetten Bursa'ya getirilmiş olan destekler ile ciddi manada ivmeler sağlanmış oldu. Bu süreçte de Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki süreçlerde güzel açıklamaları olacaktır. Bunların da Bursa'ya güzel bir hava katacağına inanıyorum. Özellikle de 31 Mart seçimlerine giderken biraz endişe veya tereddüt yaşayan vatandaşlarımızın bu tereddütlerini bu mitingle biraz daha kalkmış olacağını, Cumhurbaşkanımızı da güzel ve mutlu karşılayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"Tüm ilçemizde teşkilatlarımız teyakkuzda"
Hazırlıkların tamamladığını ifade eden Gürkan, "17 ilçemizde bütün teşkilatlarımız teyakkuzda ve özellikle de biz davetlerimizi özel olarak yapıyoruz. Bütün teşkilatlarımızı önceden haberdar ettik. Önceki dönem görev yapmış olan bütün teşkilatlarımızı mitinge davet ettik. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızı, derneklerimizi ve sahada faaliyette bulunan bütün camiamızı mitinge davet ettik. Güzel bir miting olacağına inanıyorum" diye konuştu.
"Cumhurbaşkanımızın seçime 2 gün kala gelmesi çok önemli"
Cumhurbaşkanın son günlerde Bursa'ya gelmesinin faydalı olduğunu belirten Gürkan, " Cumhurbaşkanımızın her gelişinde aslında bizde güzel bir hava esiyor ama seçime 2 gün kala gelmesi çok daha önemli. Aslında Bursa'ya ne kadar önem verdiğini de göstermiş oluyor. Bunun seçim atmosferini değiştireceğine gönülden inanıyoruz. Miting coşkusunun hem sahaya, hem vatandaşlara, hem de teşkilatımıza olumlu yansıyacağını biliyoruz" dedi.
"Cumhurbaşkanımız en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz"
Cumhurbaşkanını en iyi şekilde karşılamak istediklerini belirten Gürkan, " Cumhurbaşkanımızı önceki karşıladığımız gibi güzel bir sürpriz ile karşılamak istiyoruz. Daha önce 21 Mayıs 2023'te böyle bir mitingimiz olmuştu. Hakikaten çok coşkulu ve güzel bir atmosfer vardı. Cumhurbaşkanımız da bundan çok etkilenmişti. Çünkü vatandaşımızın böylesi güzel bir etkinliği Cumhurbaşkanımızı bağrına basması kendisine sevgi gösterisinde bulunmaları çok kıymetliydi. Biliyorsunuz ardından TOGG açılışına geldiğinde de aynı heyecanı yaşamıştık" dedi. - BURSA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Vatandaşlarla Buluşacak - Son Dakika
Akademisyen ve Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını inceleyerek, saldırının toplum, devlet ve sistemsel düzeyde asimetrik etkilere yol açacağını değerlendirdi. Olçar, saldırının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilişkilendirildiğini ve İslamofobi ile radikal İslami örgütlerin tüm Müslümanları temsil ettiği yanlış kanaatinin oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Ayrıca, saldırının devlet düzeyindeki etkisini değerlendiren Olçar, Rusya'nın eylemin azmettiricisinin Batılı devletler olduğunu iddia ettiğini ve bu durumun Rusya'nın Ukrayna üzerinde cezalandırıcı bir harekata girişeceği beklentisini tetiklediğini ifade etti. Olçar, ayrıca saldırının dünya genelinde doğu-batı kutuplaşmalarını derinleştirebileceğini ve son nesil bir savaşa doğru sürüklenebileceğimizi öngördü. Türkiye'nin terör ile ilgili tanım ve yaklaşımlarının akılcı ve naif olduğunu belirten Olçar, tüm ülkelerin terörün tanımı konusunda fikir ve eylem birliğine varması gerektiğini vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten ve yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Dalaman'ın Gürköy ve Kargınkürü Mahallesi sakinleriyle buluşarak bölgenin sorunlarını dinledi. Aras, içme suyu sorununu çözme sözü verdi ve sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı. Ayrıca, refakatçi evi ve çocuk kreşi gibi projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi'de gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, Develi ilçesindeki hizmetlerin devam edeceğini söyledi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Lalapaşa'ya bağlı Hacıdanişment köyünde yapılan devriye faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 Suriye uyruklu göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli restorana yönelik silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen 'Mahzen 22' operasyonu ile 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.
Ümraniye Belediyesi, Roman vatandaşlara yönelik iftar organizasyonu düzenledi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iftar yemeğinde Roman vatandaşlar ile bir araya gelerek oruç açtı. Yıldırım, daha sonra gençler ile buluştu.
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, beş yıllık süreçte ortaya koydukları tüm çalışmaları, yatırımları ve projeleri ile Birecik'in değerine değer katıldığını söyledi. Yeni dönemde birçok hizmete daha imza atacaklarını belirten Mirkelam, aynı zamanda AK Parti belediyeciliğinin önemine vurgu yaptı.
Bilecik'in İnhisar ve Gölpazarı ilçelerinde, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 'Seçim Güvenliği' toplantısı düzenlendi. Toplantıda, seçim öncesi ve sonrası için halkın huzurunun devamlılığı ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olması talep edildi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek yapısal sorunları çözeceğini ve esnafın taleplerini karşılayacağını belirtti. Kurum, halde bulunan esnafları dinleyip sorunlarına çözüm bulacağını söyledi. Ayrıca, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ni baştan aşağı yenileyeceklerini ifade etti.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kalınkoz ve Gürsu Mahallesinde gerçekleşen halk buluşmalarında, yeni dönemde yapılacak projeleri vatandaşlara anlattı. Kalınkoz Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, mahalle ve ilçe adına yapılacak projeleri anlattı. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Arslan, teşekkürlerini iletti. Gürsu Mahallesi Muhtarı Zafer Gök'ün düzenlediği iftar yemeğine katılan Arslan, oruç tutanların dualarını kabul etmesini diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?