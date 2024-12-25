Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bütün veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla... - Son Dakika
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