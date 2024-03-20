Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı\'da vatandaşlara seslenecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Yılbaşından bu yana 608 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede kararlılığa vurgu yaparak, yılbaşından bu yana 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güler, şehit aileleri, gazi ve aileleriyle iftarda bir araya gelerek, depremzedelere yardım çalışmalarını da anlattı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.