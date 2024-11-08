Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının... - Son Dakika
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