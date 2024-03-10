Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin başında güya bir genel başkan var

Hakan Tütüncü, Antalya'nın trafik ve ulaşım sorunlarını çözecek projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın 2024'te trafik, toplu ulaşım ve altyapı gibi sorunlarla anılmasının acı bir tablo olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya'da gerçekleştirilecek trafik ve ulaşım projeleri hakkında bilgi vererek, 15 yeni yol açacaklarını, 22 kavşak düzenlemesi yapacaklarını ve 5 yeni hat ekleyerek Antalya'yı yeraltı raylı sistemlerle tanıştıracaklarını söyledi. Ayrıca, toplu ulaşımı daha ulaşılabilir, kolay ve konforlu hale getireceklerini ve şehrin çeperlerine 8 park et bin noktası yapacaklarını ifade etti.