Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin başında güya bir genel başkan var - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin başında güya bir genel başkan var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor"

10.03.2024 14:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor"

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin başında güya bir genel başkan var - Son Dakika

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