Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, sorumsuz yöneticilerinin ordumuzu nizamsızlık, intizamsızlık, disiplinsizlik tehditleriyle karşı karşıya bırakmasına göz yummayacağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin, sorumsuz yöneticilerinin ordumuzu nizamsızlık, intizamsızlık, disiplinsizlik tehditleriyle karşı karşıya bırakmasına... - Son Dakika
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