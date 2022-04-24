Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

24.04.2022 00:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı. Programın ardından Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

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Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, cumhurbaşkanı, Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti - Son Dakika
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