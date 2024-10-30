Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet, belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin, etnik kökenin Cumhuriyeti değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- TUSAŞ'taki kardeşlerimin 'Hainlere rağmen daha fazla üreterek, çalışarak' şehit arkadaşlarının ruhlarını yad edeceklerine inanıyorum"

-"Ben inanıyorum ki, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin, Cumhuriyet'le, Cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur"

-"Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyet'idir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyetidir"

- "Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.