Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet, belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin, etnik kökenin Cumhuriyeti değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- TUSAŞ'taki kardeşlerimin 'Hainlere rağmen daha fazla üreterek, çalışarak' şehit arkadaşlarının ruhlarını yad edeceklerine inanıyorum"
-"Ben inanıyorum ki, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin, Cumhuriyet'le, Cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur"
-"Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyet'idir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyetidir"
- "Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir"
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyet, belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin, etnik kökenin Cumhuriyeti... - Son Dakika
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