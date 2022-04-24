Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye

24.04.2022 15:03

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yetim çocuklar için organize edilen iftar etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği oyuncuklar hediye edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yetim çocuklar için organize edilen iftar etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği oyuncuklar hediye edildi.

AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle Örnek Kent'te yetim çocuklar ve aileleri için İlçe Kadın Kolları tarafından iftar düzenlendi.

İftara, ilçedeki 20 ailenin 50 yetim çocuğu ile yaklaşık 100 kişi katıldı. Çocuklar, alana kurulan top havuzunda eğlendi.

Organizasyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği oyuncaklar hediye edildi. Kız çocukları için bebek, erkek çocuklar için kumandalı otomobil hediyesi yüzleri güldürdü.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin öne çıktığı bir ay olduğunu dile getiren AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, "Her gün bir mahallemizde hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile sürekli sahada olduklarını aktaran Yıldırım, "Ramazan ayında mahalleleri kapı kapı gezip vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, sevinçlerini paylaşıyoruz. Biz, partimiz kurulduğu günden bu güne her zaman vatandaşımızla iç içe olduk. Türkiye genelinde olduğu gibi Aliağa'nın AK kadınları da iyiliği çoğaltıp, ramazan sofralarında mübarek ayın bereketini ve mutluluğunu paylaşıyor. Her gün onlarca ev ziyareti yapıyoruz. Çat kapı evlere konuk oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Emel Dalkıran, Neşe Çakmak, Necla Çeşnial ve Nesrin Akşehirli ile beraber 4 aileyi ziyaret ederek ramazan ayını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliağalı yetim çocuklara hediye - Son Dakika


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