Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı

18.05.2022 18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine 'yanıt': Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine 'yanıt': Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı - Son Dakika


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