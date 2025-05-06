Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Basın Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın, ülkemizdeki muhalefetin şikayet makamı gördüğü yabancı basın kuruluşlarının gözleri önünde Filistinli gazeteciler canice katledilmeye devam ediyor.

Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Bundan 25-30 yıl öncesinin manşetlerine bir göz attığınızda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sizler de göreceksiniz.

Birileri halen kabullenmek istemese de yeni Türkiye'de eskiye rağbet kalmamıştır. Vesayetçilere manşetlerden selam çakılan günler bir daha geri gelmemek üzere eskide kalmıştır.

Biz, 23 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devremler neticesinde medya ekosisteminin zenginleşmesinden son derece memnunuz.,

Bizim itirazımız, basın özgürlüğünün suistimal edilmesidir."