Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: "Bütün dünya hayran kalacak" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: "Bütün dünya hayran kalacak"

13.03.2022 18:40

Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: "Bütün dünya hayran kalacak" Cep telefonuyla Binali Yıldırım'ı arayan Cumhurbaşkanı: "Bu köprümüz dünyanın 3 büyük köprüsünden bir tanesi" Tekirdağ'ı ziyaret eden Binali Yıldırım'ı arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya...

Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: "Bütün dünya hayran kalacak"

Cep telefonuyla Binali Yıldırım'ı arayan Cumhurbaşkanı: "Bu köprümüz dünyanın 3 büyük köprüsünden bir tanesi"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ı ziyaret eden Binali Yıldırım'ı arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya katılan vatandaşlara seslenerek bütün dünyanın Çanakkale Köprüsüne hayran kalacağına söyledi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisine katılan AK parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslendi. Vatandaşlara seslenen Erdoğan, bütün dünyanın Çanakkale köprüsüne hayran kalacağını belirtti.

Cep telefonuyla Tekirdağ'da bulunan Binali Yıldırım'ı arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen diplomasi trafiğinden bahsederek, "Az önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile 2 saat süren bir danışma toplantımız oldu onu uğurladım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşmemiz oldu. Rusya Ukrayna arasındaki mevcut gerginliği değerlendirdik. Şimdi de sizleri selamlıyorum atacağınız adımlarla, yapacağınız çalışmalarla inanıyorum ki 2023'e Tekirdağ çok farklı bir şekilde girecektir. Çok daha önemlisi 18 Mart'ta Tekirdağ'ı özellikle muhteşem köprümüzün açılışında büyük bir katılımla bekliyorum. Orada sizlerle bir arada olmayı arzu ediyorum. Bu köprümüz dünyanın 3 büyük köprüsünden bir tanesi. Bütün dünyayı hayran bırakacak böyle bir köprünün açılışı Tekirdağ için, Edirne için, Kırklareli'miz için, İstanbul, İzmir için bütün çevre iller için muhteşem bir açılış olacaktır. Dolayısıyla bu açılışta hep beraber olalım istiyorum. Bu çocuklarımıza, geleceğimize çok büyük bir miras olacaktır. Hatırlayın Çanakkale'nin Gelibolu'sundan, Ecabat'ına geçişler hep çileydi. Şimdi bütün bu sıkıntıları bir kenara bırakıp herkes arabasıyla, büyük arabalarıyla herkes bu köprüden geçme şansı bulacaktır. Köprünüz Türkiye'ye ve tüm insanlığa şimdiden hayırlı olsun diyorum" diyerek telefonu kapattı.

Binali Yıldırım'da Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: Bütün dünya hayran kalacak
Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: Bütün dünya hayran kalacak
Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: Bütün dünya hayran kalacak
Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: Bütün dünya hayran kalacak
Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: Bütün dünya hayran kalacak
Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: Bütün dünya hayran kalacak
Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: Bütün dünya hayran kalacak
Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: Bütün dünya hayran kalacak

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Tekirdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanından Çanakkale Köprüsü vurgusu: 'Bütün dünya hayran kalacak' - Son Dakika


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