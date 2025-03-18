Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin 110'uncu yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110'uncu yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.