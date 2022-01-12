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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?

12.01.2022 13:13

Parti grubunda muhalefete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını hazırlanan videolarla destekledi. Bu anlardan birinde hazırlanan videodaki ifadelere kızan Erdoğan'ın "Ne kadar gevşek değil mi? CHP bu işte." demesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni yıl için iyi dileklerde bulunan Erdoğan, sözlerinin devamında ekonomik gelişmelerden bahsedip muhalefete ağır sözlerle yüklendi.

PARTİLİLERE MUHALEFETİ ELEŞTİREN VİDEOLAR İZLETTİ

Bir ara kürsüdeki konuşmasına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere bazı videolar izletti. Bu içeriklerde muhalefet kanadından tepki çeken açıklamalar yer aldı. Görüntülerin sona ermesinden sonra tekrar AK Parti grubuna dönen Erdoğan, "Ne kadar gevşek değil mi? CHP bu işte. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar, yaptıkları bu. Ve bu CHP maalesef ki dinimize sövüyor. Hala bunlara gönül veren kardeşlerimiz bunu göremiyor. Gerçeği görün." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri salondakiler tarafından alkışlarla karşılandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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