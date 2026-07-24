Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dr. Sadık Ahmet’i Anma Mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dr. Sadık Ahmet’i Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dr. Sadık Ahmet’i Anma Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türklerinin önde gelen ismi Dr. Sadık Ahmet’i vefatının 31. yılında sosyal medyadan andı. Erdoğan, Batı Trakya Türklerinin sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 31'inci yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ömrü boyunca Batı Trakya Türkü kardeşlerimiz için fedakarca çabalayan Doktor Sadık Ahmet'i ebedi aleme irtihalinin 31'inci yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığı'nın derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dr. Sadık Ahmet’i Anma Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dr. Sadık Ahmet’i Anma Mesajı - Son Dakika
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