Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı için taziye telefonu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı için taziye telefonu

26.09.2022 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı için taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatı nedeniyle oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatı nedeniyle oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf el-Karadavi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Merhum Yusuf el-Karadavi'nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin" duasında bulundu.Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul'da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı için taziye telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı için taziye telefonu - Son Dakika
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