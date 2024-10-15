Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan esnaf ziyareti

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde taksici esnafını ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağını ziyaret etti. Erdoğan, burada taksici esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.