Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın istediği büyükşehirde gövde gösterisi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın istediği büyükşehirde gövde gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.

24.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:46
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Yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak pazarlığı sürecinde Yeniden Refah Partisi tarafından istenen Sakarya'da vatandaşlara seslendi.

Konuşmasında muhalefete ağır sözlerle yüklenen Erdoğan, aldığı resmi rakamları da paylaşarak "Şu anda meydana bakıyorum. Resmi rakamı istedim. Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir. Gönül coğrafyamızın her rengini bağrında yaşatan Sakarya'ya sizlerle hasret gidermeye geldim. Sakarya geleceğe güvenle bakmamızın da teminatıdır. Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da ayakta durarak hainlere geçit vermeyen bu şehir, Türkiye Yüzyılı'nın da parlayan yıldızıdır. Bir dönem bizimle birlikte olup da sonra yolunu ayıranların veya yolunu kaybedenlerin aksine, Sakarya istikametini hiç bozmadı.

"TEK PARTİ DÖNEMİNDEN BERİ BÖYLELER"

Ülkenin ikinci büyük partisi, işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça baş başa kavga ediyor. Dün Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları Genel Başkanlarını çiğneyip gezdiler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye dolaştırdıklarının ne olacakları belli değil. Kongredeki şaibeleri aday belirlemedeki kavgalar izledi. Kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Tek parti döneminden beri böyleydiler. Milletimizden 31 Mart'ta sandıkta desteği, siyasi rant paylaşımı değil, bu vizyonu hayata geçirmek için talep ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın istediği büyükşehirde gövde gösterisi

"BU TOPRAKLARI HAİNLERE, TERÖRİSTLERE TESLİM ETMEDİK"

Sakarya Türkiye'nin, Türkiye bulunduğu coğrafyanın kalbidir. Boğazları, İstanbul'u, Anadolu'yu almak için çok kanlı savaşlar yapıldı. Anadolu aynı zamanda bir medeniyetler mezarlığıdır. Bu topraklarda nice devletler kuruldu, yıkılıp gitti. Türk milleti olarak biz de Malazgirt'ten beri bu toprakları müdafaa için mücadele ediyor, can veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın istediği büyükşehirde gövde gösterisi

Bir asır önce Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de yüzbinlerce vatan evladını feda ederek, bu toprakları kurtardık. Son 40 yıldır, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyoruz. Askeriyle, polisiyle, kamu görevlisiyle, korucusuyla, yaşlısı, genciyle onbinlerce insanı katlederek bizden kopardı. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanı; işgalcilere, hainlere, teröristlere teslim etmedik. Artık içeride terör örgütleri kalmadı. Son olarak, güneyimizde teröristan kurmak istediler. Operasyonlarımızla bu senaryoyu yırtıp attık. İHA'larla, SİHA'larla, Akıncılarla bunları yok ettik. Bunları o mağaralarda yok ettik.

"BİZİ KORUYABİLECEK TEK ŞEY BİLEĞİMİZ"

Şimdi en son olarak ortaya Kaanımızı çıkardık. Son teröristi etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Türkiye ve Türk milleti olarak bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsak yapacağımız belli. Güçlü ordu ve güçlü savunma sanayine sahip olacağız. Denizde, havada, karada sahip olacağız. Türkiye için her alanda güçlü olmak mecburiyettir. Bizi düşmanlarımıza karşı ne uluslararası hukuk ne mensubu olduğumuz ittifaklar koruyabilir ne BM koruyabilir. Bizi koruyabilecek tek şey bileğimizdir, kendi gücümüzdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın istediği büyükşehirde gövde gösterisi

Bosna'da 30 yıl önce yaşananları hatırlıyoruz. Boşnak kardeşlerimiz soykırıma uğradı. Batılı devletlerin kılı dahi kıpırdamadı. Irak'ta 2 milyon kişi katledildi. Azerbaycan'da Karabağ yıllarca işgal altında kaldı. Hocalı başta olmak üzere pek çok katliam yapıldı. Suriye'de 1 milyon insan öldürüldü, 12 milyon insan göçe zorlandı. Kimse adım atmadı. Gazze'de 30 bin masum Filistinli şehit edildi. Ne batılı ne BMGK, İsrail vahşetini engelleyecek bir çaba göstermedi. BMGK, İsrail'e acil ateşkes çağrısı bile yapamıyor. Batılı güçler işgalci İsrail ordusuna her türlü silah desteğini vermeyi sürdürüyor. Yarın bizim başımıza da bir felaket gelse, karşılaşacağımız manzara bundan farklı olmayacaktır.

SAVUNMA SANAYİNE YAPILAN YATIRIMLAR

Suriye'den ülkemize yönelik DEAŞ ve PKK tehditleri yoğunlaştığında, müttefik dediğimiz ülkeler hava savunma sistemleri söküp götürdüler. Bugün dünyanın en büyük üreticileri arasında olduğumuz tabanca dahi almamıza engel oldular. Sonra biz yapar olduk, şimdi bizden istiyorlar. Kaan'a, Akıncı'ya, Anadolu'ya, Anka'ya, fırtına obüslerine, Altay tankına, füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesidir. Dünyada 5'inci nesil savaş uçağı yapabilen 4 ülke gururunu yaşayamayanlar ülke ve millet sevgisini sorgulasın.

"5,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTIK"

Son 21 yılda savunma sektörüne yaptığımız yatırımların karşılığını hem güvenliğimizle hem ihracatla almaya başladık. Kendimizle beraber dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılar hale geldik. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolarlık rekor ihraç tutarı yakaladı.

SAKARYA'YA YAPILAN YATIRIMLAR

Türkiye bugün bölgesel ve küresel güç hedefine sahipse, gerisinde 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler var. Ülkemizin her şehri, her karış toprağı bu yatırımlardan istifade etmiştir. Sakarya'da 183 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Biz hükümet olduktan sonra Sakarya'da yerel yönetimi bizlere verdiğiniz zaman, hem yerel yönetim hem hükümet olarak, Sakarya her türlü hizmeti görecek demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Fatih Erbakan\'ın istediği büyükşehirde gövde gösterisi

Sakarya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın istediği büyükşehirde gövde gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Erol MARASLI: Sözde 60 000 kişiden kaç tanesi zorla ve taşıma yöntemiyle oraya getirildi ? Devletin malı deniz ve kendinizin sanıyorsunuz ALLAH hedabını soracak 250 95 Yanıtla
  • Azat Deniz: Bukadar geçim sıkıntısının olduğu yerde bu kalabalık Allah sizi hep aç bıraksın nedeyim 165 72 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Ah ah memleket düzelsede geri dünüs yapsak.gittikce kütüye gidiyo 147 46 Yanıtla
  • Murat Gunduz: Demekki 10 bin lira emekli maasini yeterli goruyo bu toplanan kalabalik. İlginc. 142 44 Yanıtla
  • can ok: son 5 yılda ülkenin yaşadıkları bu kadar ekonmik sıkıntı hergün yükselen fiyatlar buna ragmen bu oyu alıyorsa tebrik ederim başka ülkede bunlar yaşansa iktidar yüzde bir oy alamazdı 135 24 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Her secimde erol senin gibi boş muhabet yapan var zorla meydanlara goturuyosunuz der bazıları ama secim gelin ce 20 yıldır iktidar e nasıl oluyor bu yada zorla dediyiniz her yerde galip gelen akp bu nasıl oluyor 55 82
  • Mustafa POLAT: Ey ehli şaban!! Kaç defa kuran okudun, kaç defa kuranı tamamen bitirdin veya senin kendince doğru bulduğun siyasi partiye gönül verenlerden kaç tanesi okudu da sen millete “Allahın Adını Alma” diyorsun? Veya Müslüman olmak için akp’li mi olmak lazım? 117 1
  • Ali Yıldız: Mevlüt kardeş … Gerçekleri enaz sende bizim kadar biliyorsun …Bir gün çok pişman olacaksın Akp oy verdiğin için … umarım iş işten geçmemiş olur … uyumaya devam 68 30
  • Mehmet Aytekin: Geçim sıkıntısı yokki yok diye diye yok olun 47 20
  • Şbn Şbn: Demekkki insanımız şükretmeyi biliyo inan şükredersen Allah kolaylık nasip eder insana 15 31
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın istediği büyükşehirde gövde gösterisi - Son Dakika
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