Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak karnelerini alan öğrencileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bir paylaşımda bulunarak karne sevinci yaşayan öğrencileri kutladı. Erdoğan paylaşımında, "Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL