Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili paylaşım - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan orman yangınlarıyla ilgili paylaşım
27.07.2025 16:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil Vatan'ımızı korumak için halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil Vatan'ımızı korumak için halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, " Türkiye, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir. Yeşil Vatan'ımızı korumak için halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz.

Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakarlıkla sürdürmektedir. Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. Yeşil Vatan'ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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