Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Şahin'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı - Son Dakika
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