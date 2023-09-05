Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Devlet Bey'in hitabıyla 'koçbaşlarını belirleyip' yola devam edeceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Devlet Bey'in hitabıyla 'koçbaşlarını belirleyip' yola devam edeceğiz

Son Güncelleme: 05.09.2023 15:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlarken yerel seçim stratejileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ''Devlet Bey'in de hitabıyla 'koçbaşlarını belirleyip' yola öyle devam edeceğiz. Cumhur İttifakını en iyi temsil edecek, ilkelerimizi yerelde yaşatacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız.'' ifadelerini kullandı.

Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimle ilgili izleyecekleri yol haritasını paylaştı. Erdoğan, "81 vilayeti masaya yatırıp nerede, nasıl, kimle kazanırız, bunların hepsini konuşacağız. Devlet Bey ile son görüşmemizde de bu işleri en güzel şekilde ele aldık. Devlet Bey'in de hitabıyla 'koçbaşlarını belirleyip' yola öyle devam edelim. Cumhur İttifakını en iyi temsil edecek, ilkelerimizi yerelde yaşatacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız." dedi.

"MİLLETİN ÇİZDİĞİ İSTİKAMETTE İLERLİYORUZ"

Cumhur İttifakı'nda bir sorun olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "81 vilayeti masaya yatırıp nerede, nasıl, kimle kazanırız, bunların hepsini konuşacağız. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız bunları beraberce görüşecekler, nihai kararları da biz vereceğiz ve o şekilde yola devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nda bizim bir sıkıntımız yok. Kimsenin şüphesi olmasın Cumhur İttifakı olarak bizler milletin çizdiği istikamette ilerlemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Devlet Bey ile son görüşmemizde de bu işleri en güzel şekilde ele aldık.

"ÖNCE KOÇBAŞLARINI BELİRLEYELİM"

Devlet Bey'in de hitabıyla 'koçbaşlarını belirleyip' yola öyle devam edelim. Cumhur İttifakını en iyi temsil edecek, ilkelerimizi yerelde yaşatacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Şehirlerimizi CHP'nin çöp, çamur, çukur siyasetinden kurtaracak en doğru adayları belirleyeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye'nin yönetimini CHP ve şürekâsına teslim etmeyen vatandaşım, şehirlerinin idaresini de işin ehline yani Cumhur İttifakına teslim edecektir.

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Devlet Bey'in hitabıyla 'koçbaşlarını belirleyip' yola devam edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Devlet Bey'in hitabıyla 'koçbaşlarını belirleyip' yola devam edeceğiz - Son Dakika
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