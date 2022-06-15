Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: "Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: "Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir"

15.06.2022 12:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: "Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: "Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız"

"Sorun Yunanistan'ın bu oyunun farkında olmaması veya bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır"

"Filim çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır. Sahnede onların ismi ve cismi asla gözükmez"

"Şayet yanlışta ısrar ederse bundan sonra gelecek olan da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi! Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi! Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: 'Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: "Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir" - Son Dakika
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