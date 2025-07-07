Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti (3) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti (3)

07.07.2025 17:14
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DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMADEM Parti, kabule ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, kabule ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denildi.

Kaynak: DHA

DEM Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti (3) - Son Dakika

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