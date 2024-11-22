Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğal gazda toplam yurt içi üretim günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. Böylece 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını doğal gaz... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğal gazda toplam yurt içi üretim günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. Böylece 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını doğal gaz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğal gazda toplam yurt içi üretim günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. Böylece 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını doğal gaz sahamızdan karşılıyoruz.

22.11.2024 15:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğal gazda toplam yurt içi üretim günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. Böylece 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını doğal gaz sahamızdan karşılıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğal gazda toplam yurt içi üretim günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. Böylece 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını doğal gaz... - Son Dakika

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