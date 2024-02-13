Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya krizlerin tetiklediği alaca karanlık kuşağından geçiyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya krizlerin tetiklediği alaca karanlık kuşağından geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya krizlerin tetiklediği alaca karanlık kuşağından geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya krizlerin tetiklediği alaca karanlık kuşağından geçiyor" dedi.

13.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya krizlerin tetiklediği alaca karanlık kuşağından geçiyor" dedi. - DUBAİ

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya krizlerin tetiklediği alaca karanlık kuşağından geçiyor - Son Dakika
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