Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bütçe imkanlarımızı zorluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz"
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Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçimler öncesi vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Marmaris'in geleceği için hazırladıkları projelerini 9 Mart'ta açıklayacağını belirten Yazıcı 'Çok çalışacağım bunu sizlerde göreceksiniz ' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum hızlı tren ihalesinin bu sene yapılacağını ve Çorum-Samsun hızlı tren projesinin ikinci etap ihalesinin de yapılacağını söyledi. Uraloğlu, hızlı trenin Karadeniz'e indirileceğini ve Sarp'a kadar uzanacağını belirtti. Ayrıca Bakan Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a değer katacak bir isim olduğunu vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte halk buluşmasına katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Gönüllüleriyle birlikte mücadele eden herkesin bu sürece katkı ve destek olmasını istediğini belirtti. Ayrıca, seçimleri demokrasi şölenine çevirmek istediklerini vurgulayan İmamoğlu, vatandaşları sandıklarda görev almaya davet etti. İmamoğlu ayrıca, Bağcılar'da yapılan hizmetleri anlatarak, İstanbulluların hizmetine sunacakları Ataköy-İkitelli metrosunun yakın bir zamanda açılacağını duyurdu.
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