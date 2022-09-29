Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir.

29.09.2022 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. - Son Dakika
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