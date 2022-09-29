Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım."
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. - Son Dakika
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