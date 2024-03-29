Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya gibi bizim de sorunumuz olan enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya gibi bizim de sorunumuz olan enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, bu sorunu çözmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin ekonomik sorunlarıyla ilgili adımlar atıldığını vurgulayan Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilerleneceğini ifade etti.

29.03.2024 17:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünya gibi bizim de sorunumuz olan enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız"

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya gibi bizim de sorunumuz olan enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya gibi bizim de sorunumuz olan enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız - Son Dakika
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