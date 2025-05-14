Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eser ve hizmet üretimini hızlandırmak için verilen kimi yetkiler, art niyetli belediye yöneticilerinin elinde gayrimeşru kazançların, çıkarların, hesapların, kariyer planlarının vasıtasına dönüştü. " - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eser ve hizmet üretimini hızlandırmak için verilen kimi yetkiler, art niyetli belediye yöneticilerinin elinde gayrimeşru... - Son Dakika
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