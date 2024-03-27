Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık ve kaotik günleri kimse geri getiremeyecek." - BATMAN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski karanlık ve kaotik günler geri gelmeyecek - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 76 bin evin tamamlandığını ve teslim edildiğini belirterek, her ay 10 bin ila 15 bin evin daha teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin eleştirilere yanıt veren Özhaseki, yapılan algılamalara rağmen çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Pancar Ekicileri Kooperatifi, Ticaret Borsası, Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ordu'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Davutoğlu, Gülyalı ve Altınordu ilçelerinde vatandaşları selamladı. Çamaş ilçesinde yaptığı konuşmada, Çamaş Belediye Başkan adayı Ahmet Özcan'a destek istedi. Davutoğlu, Anadolu topraklarında ayaklarının değmediği yer kalmadığını belirterek, halkın arasında olduğunu vurguladı.
Malatya'da jandarma tarafından yakalanan FETÖ firarisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari zanlının 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan arandığı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Eğirdir'de yapılan TOKİ çalışmalarının ikinci etabının yapılacağını ve doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla çevre düzenlemelerinin yapılacağını söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Manavgat'ta düzenlenen mitinge katılarak Antalya'nın Altın Çağı'nda Manavgat'a, Antalya'mıza ve 19 ilçemize hizmet vereceklerini belirtti. Tütüncü, Cumhur İttifakı'nın Manavgat Belediye Başkan adayı Süleyman Okudan'a da destek istedi.
AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz'ın katılımıyla Tekirdağ İl Müdürlüğü'nde İl Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından risk azaltma faaliyetlerinin önemi vurgulandı ve çeşitli afet risklerine karşı çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel, 'Yaşamını yitiren 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum' dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren esnafı ziyaret ederek, imar ile ilgili isteklerini yerine getireceklerini belirtti. Mevcut imar hakları korunarak, yerinde dönüşüm planlanıyor.
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Karakaya köyünde, muhtar adaylığı yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, köy güvenlik güçleri tarafından abluka altına alındı.
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