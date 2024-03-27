Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski karanlık ve kaotik günler geri gelmeyecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski karanlık ve kaotik günler geri gelmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık ve kaotik günleri kimse geri getiremeyecek.

27.03.2024 17:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık ve kaotik günleri kimse geri getiremeyecek." - BATMAN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski karanlık ve kaotik günler geri gelmeyecek - Son Dakika

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