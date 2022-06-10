Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir kapasiteyle yolumuza devam etmek istiyoruz."

"Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından aynı amaçla sayıları milyonu bulan insan ülkemize geliyor."

"Salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayi kadar kritik öneme sahip olduğunu gördük."

"Önümüzdeki yıl inşallah 1.5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz."

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'nda konuştu.