Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcıların birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcıların birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcıların birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak."
Kaynak: İHA