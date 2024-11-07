Erdoğan ve Macron Budapeşte\'de Buluştu

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. - BUDAPEŞTE