Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep birlikte çıkaralım"
"Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım. Kadastro mühendisliğiyle uğraşanların kirli planlarını tarihin çöp sepetine atalım"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında konuştu.
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