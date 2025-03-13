Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep birlikte çıkaralım"

"Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım. Kadastro mühendisliğiyle uğraşanların kirli planlarını tarihin çöp sepetine atalım"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında konuştu.