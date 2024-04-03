Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle kafe ziyaretinde buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki iftar programının ardından bir kafeyi ziyaret ederek gençler ve vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İftarın ardından bir kafeye uğrayarak vatandaşlarla ve gençlerle sohbet etti. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette gençlerin aileleriyle görüntülü konuşma talebini de geri çevirmedi. Erdoğan, yanına gelen bebekleri de sevdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Milletvekilleri eşlik etti. - ANKARA
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak Ümraniye'de itirazlarının reddedildiğini ve burada çifte standart olduğunu ifade etti. Çelik, Gaziosmanpaşa'da ise oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini söyledi. Çelik, partililere sükunetle görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı. Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.
AK Parti Hassa Belediye Başkan Adayı Selahattin Çolak'ın seçim sonrası yaptığı bir konuşmada sarf ettiği ifadeler nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, partinin toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışından ve dilinden taviz vermeyeceğini vurgulayarak, Hatay'ın hoşgörü ve kardeşlik iklimini koruyacaklarını belirtti.
Van Valiliği, 3 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle gösteri yürüyüşleri, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarını yasakladığını duyurdu. Yasaklama kapsamında basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi de yer alıyor. Ayrıca, il dışından giriş çıkışlara da izin verilmeyeceği belirtildi.
Van, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti, bazı kişiler gözaltına alındı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeleri ve belediyenin mali durumunu açıkladı. Aktaş, ayrıca seçimlere katılım oranının düşmesi ve geçersiz oy sayısının artmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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