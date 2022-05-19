Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor (2)
'GENÇLERİMİZ, ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİDİR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider" dizelerini alıntılayarak yaptığı konuşmasında şunları aktardı: "Sizlerin her birinde hiç durmadan, duraksamadan çalışarak, mücadele ederek, kendinizi geliştererek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum. Gençlerimiz kimi akademik alandaki, kimi mesleğindeki, kimi diğer alanlardaki kabiliyetleriyle ülkemizin en büyük zenginliği en büyük güç kaynağıdır. Ülkemizin neresine gidersek gideyim, en büyük enerji ve moral kaynağım, gençlerimizin yüzünde gördüğüm moral ve kararlılık olmaktadır. Şimdi Cedi evladımızla burada buluştuk, inşallah artık Basketbol Milli Takımımız da bir numara olacak."Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan tüm planlamalarda ve programlarda önceliğin gençlere verildiğini ifade ederek "Parti çalışmalaramızda da hükümet faaliyetlerimizde de yaptığımız tüm programlarda, projelerde, uygulamalarda önceliğimizi hep gençliğmize veriyoruz. Gençlerimizin yükseköğretim kapasitesi talebi vardı. Açtığımız üniversitelerde talepte kontenjanı aynı seviyeye getirdik. Göreve başladığımızda Türkiye'de 76 üniversite vardı şimdi Türkiye'de 207 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok, 81 vilayetin 81'inde de üniversitemiz var. Bu ne demektir, bu şu demekktir; Hakkari'deki gencimizin Ankara, İstanbul üniversitesine gitmek için Hakkari'den anne babası onu yola koymasın, Hakkari'deki üniversitede okusun, Iğdır'daki üniversitede okusun, Şırnak'taki üniversitede okusun, biz oraları mahrum bırakmadık oralara da üniversitemizi yaptık. Yani öğrenci üniversiteye gideceğine, hocalarımız öğrencilerimizin olduğu o illere gitsin. 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak' dedik ve biz bunu başardık" dedi.'SEÇİLME YAŞINI 30'DAN 18'E İNDİRDİK'Erdoğan, gençlere istedikleri imkanları sağladıklarını belirttiği konuşmasına şöyle devam etti: "Gençlerimizin eğitim öğretim talebi sırasında barınma talebi vardı, yurt kapasitemizi 183 binden 756 bine çıkarttık. Gençlerimizin maddi destek talebi vardı, burs ve kredi imkanlarını lisansta 45 liradan 850 liraya yükselttik. Gençlerimizin spor tesisi talebi vardı, en küçük yerleşim birimlerimize kadar binlerce salon ve saha inşaa ettik. Gençlerimizin temsil talebi vardı seçilme yaşını önce 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik. Niye, istedik ki yaşlandıktan sonra değil 18 yaşında genç politika nasıl yapılır, ülkemize nasıl yön verilir bunu bizzat gelsin porlamentomuzda yaşasın ve yapsın. Şu anda bu var. Gençlerimizin vakit geçirecekleri ve kendilerini geliştirecekeleri yer talebi vardı 399 gençlik merkezi açtık. Velhasıl gençlerimiz ne istiyorsa biz onu hayata geçirecek imkanları sağladık. 21 Mayıs'ta Adana'da gençlerimizin düzenlediği gençlik şöleninde onbirlerle bir araya geleceğiz. Bu şölende gençlerimizin enerjisinden ve heyecanından birkez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumundaki şölenimize davet ediyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Balıkesir, Samsun ve Ankara'da bulunan gençlerle canlı bağlantı ile konuştu. 11 ülkeden 81 ili temsilen gelen gençlerin getirdiği toprakların birleştirilmesiyle oluşturulan hediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bolu temsilcisi Mehmet Hakan Yavuz, Erzurum temsilcisi Sümeyye İlteriş ile Milli Basketbolcu Cedi Osman tarafından verildi. Milli Raket Abdullah Öztürk ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarında şampiyonluk kazandığı raket ve topu Erdoğan'a hediye etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, masa tenisi oynadığı sırada çekilen fotoğrafını hediye etti. Erdoğan, raketi tutma şekliyle ilgili de "Dünyada tek raket tutma şekli sadece bu değil, ben raketi adeta avucum içine oturtuyorum ve bu şekilde biz başarıyı alıyoruz" dedi.
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